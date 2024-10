Sondaggi politici: Fratelli d’Italia e Pd in calo, crescono M5S e Forza Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fratelli d’Italia e Pd sono in calo, mentre M5S e Forza Italia in crescita. Questo il quadro del Sondaggio Swg per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto degli Italiani se si andasse alle elezioni oggi, 14 ottobre 2024: stando alle rilevazioni, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2% e scendendo al 29,3%.Leggi anche: Senigallia, suicida a 15, l’avvocato della famiglia: “Era bullizzato di continuo” Più netto il calo del Pd, che perde lo 0,4% e ora vale il 22,3%. Cresce il M5S che guadagna lo 0,3% e arriva all’11,7%. Passo avanti analogo per Forza Italia che approda al 9% e stacca la Lega, che cresce solo dello 0,1% e si attesta all’8,6%. Seguono Verdi e Sinistra (6,8%), Azione (2,7%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%), Sud chiama Nord (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Pace Terra Dignità (1,1%). Thesocialpost.it - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia e Pd in calo, crescono M5S e Forza Italia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e Pd sono in, mentre M5S ein crescita. Questo il quadro delo Swg per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto deglini se si andasse alle elezioni oggi, 14 ottobre 2024: stando alle rilevazioni,si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2% e scendendo al 29,3%.Leggi anche: Senigallia, suicida a 15, l’avvocato della famiglia: “Era bullizzato di continuo” Più netto ildel Pd, che perde lo 0,4% e ora vale il 22,3%. Cresce il M5S che guadagna lo 0,3% e arriva all’11,7%. Passo avanti analogo perche approda al 9% e stacca la Lega, che cresce solo dello 0,1% e si attesta all’8,6%. Seguono Verdi e Sinistra (6,8%), Azione (2,7%),Viva (2,3%), +Europa (1,8%), Sud chiama Nord (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Pace Terra Dignità (1,1%).

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia e Pd in calo : intenzioni di voto - Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi, 30 settembre 2024: se si andasse alle urne per le elezioni, il partito guidato da Giorgia Meloni sarebbe al 29,8% (rispetto al 30,1%) di una settimana fa, mentre i dem di Elly Schlein passerebbero […] The post Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd in calo: intenzioni di voto appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

