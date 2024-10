Si alza la protesta dei tifosi della Roma: accadrà domenica contro l'Inter (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel prossimo turno di campionato l'Inter è attesa all'Olimpico per affrontare la Roma nel big match previsto domenica sera alle ore 20.45. Negli ultimi anni la trasferta ha spesso sorriso all'Inter, Ilnerazzurro.it - Si alza la protesta dei tifosi della Roma: accadrà domenica contro l'Inter Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel prossimo turno di campionato l'è attesa all'Olimpico per affrontare lanel big match previstosera alle ore 20.45. Negli ultimi anni la trasferta ha spesso sorriso all'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domenica 13 in piazza Roma appuntamento con l’iniziativa “Io non rischio 2024” - La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione ... (Puntomagazine.it)

Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma - Pallavolo - Vela Barcolana - Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. (Digital-news.it)

Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 ottobre - Sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà un weekend intenso per la Capitale con diversi chiusure stradali che comporteranno deviazioni al trasporto pubblico e privato. . . Per questa ragione fino a sabato 12. Zelensky a Roma Roma off-limits per la visita del presidente dell’Ucraina nella Capitale. (Romatoday.it)