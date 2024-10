Senigallia, trovato morto il 15enne fuggito di casa con la pistola del padre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Senigallia, trovato morto il 15enne fuggito di casa con la pistola del padre Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del 15enne che era fuggito di casa con la pistola del padre dopo una lite in famiglia: il giovane, infatti, si è suicidato. Il corpo del ragazzo è stato trovato in un casale di campagna, nei pressi di Montignano, la frazione di Senigallia in cui abitava con la famiglia. Il 15enne si è sparato con la pistola del padre, un vigile urbano. Il giovane si era allontanato da casa nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre dopo un diverbio in famiglia e portando con sé la pistola del padre. Dopo le segnalazioni della famiglia erano subito scattate le ricerche da parte di carabinieri e polizia che hanno utilizzato anche un elicottero, droni e unità cinofile. Tpi.it - Senigallia, trovato morto il 15enne fuggito di casa con la pistola del padre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ildicon ladelSi è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca delche eradicon ladeldopo una lite in famiglia: il giovane, infatti, si è suicidato. Il corpo del ragazzo è statoin unle di campagna, nei pressi di Montignano, la frazione diin cui abitava con la famiglia. Ilsi è sparato con ladel, un vigile urbano. Il giovane si era allontanato danella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre dopo un diverbio in famiglia e portando con sé ladel. Dopo le segnalazioni della famiglia erano subito scattate le ricerche da parte di carabinieri e polizia che hanno utilizzato anche un elicottero, droni e unità cinofile.

