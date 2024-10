Santi Francesi, il nuovo singolo del duo è Ho paura di tutto (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Santi Francesi annunciano il nuovo singolo Ho paura di tutto che anticipa l’EP Potrebbe non avere peso e il tour nei club Dopo un’estate che li ha visti impegnati sia sui palchi che in studio di registrazione, i Santi Francesi stanno per tornare con nuova musica: da venerdì 18 ottobre il nuovo singolo Ho paura di tutto sarà disponibile per la programmazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali (pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy) e da ora è disponibile per il presave. Il singolo anticipa l’EP Potrebbe non avere peso che verrà pubblicato venerdì 8 novembre, un progetto in studio ma con una spiccata vocazione live comprensibile sin dalle prime note di Ho paura di tutto. .com - Santi Francesi, il nuovo singolo del duo è Ho paura di tutto Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Iannunciano ilHodiche anticipa l’EP Potrebbe non avere peso e il tour nei club Dopo un’estate che li ha visti impegnati sia sui palchi che in studio di registrazione, istanno per tornare con nuova musica: da venerdì 18 ottobre ilHodisarà disponibile per la programmazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali (pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy) e da ora è disponibile per il presave. Ilanticipa l’EP Potrebbe non avere peso che verrà pubblicato venerdì 8 novembre, un progetto in studio ma con una spiccata vocazione live comprensibile sin dalle prime note di Hodi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro De Santis dei Santi Francesi : chi è fidanzato di Matilda De Angelis - Matilda De Angelis e Alessandro De Santis: una storia d'amore nata su Instagram, chi è il fidanzato dell'attrice e leader dei Santi Francesi. L'articolo Alessandro De Santis dei Santi Francesi: chi è fidanzato di Matilda De Angelis proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Festival di Open - Santi Francesi ed ex-Otago a confronto sull’indie : «Non si può vivere solo di Festivalbar» – I video - Chiediamo poi agli artisti se il Festival di Sanremo debba essere libero di lanciare progetti musicali senza badare alle dinamiche da classifica della discografia e, tantomeno, a quelle televisive. Netta la posizione di Maurizio Carucci, non tanto verso chi partecipa ad un talent ma verso il concetto stesso di gara a tema artistico: «I talent di per sé non mi hanno mai affascinato, per me l’idea ... (Open.online)

L’Opa su Unieuro. Cda spaccato sui francesi. Nicosanti non ci sta : : "Offerta incongrua" - Non si prevede che l’Opa abbia conseguenze negative". Con loro, sono favorevoli Laura Cavatorta, Alessandra Stabilini e il presidente Stefano Meloni. Pertanto, non è rappresentativo neppure sotto il profilo finanziario e borsistico". Da lunedì, dopo aver ricevuto l’ok della Consob, i transalpini compreranno azioni Unieuro: il valore è di 11,94 euro l’una (11,66 la quotazione di ieri), comprensivo ... (Ilrestodelcarlino.it)