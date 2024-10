Quifinanza.it - Risultati, utili trimestrali attesi in ribasso: le stime degli analisti

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via la stagione delle. Tra il 21 ottobre e il 4 novembre circa il 70% della market cap dell’indice Stoxx 600, che raggruppa le società europee a più larga capitalizzazione, e del paniere S&P 500, che raccoglie le società USA più capitalizzate, riporterà idel terzo trimestre e si scoprirà se le valutazioni ribassistesugli, pari a circa -2,6% in Europa e -4,7% negli Stati Uniti, sono riuscite a cogliere correttamente i messaggi delle società per il periodo. “Il clima è di forte attesa, poiché se glidell’anno 2024 si attestano oggi solamente al 2,8% di crescita in Europa (rispetto al picco di 4.4% in giugno), il consensus per il 2025 si aspetta ancora circa il 10% di crescita.