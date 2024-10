Rifiuti bruciati vicino a una scuola: istituto evacuato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di ansia si sono vissuti a Palermo a causa dei troppi Rifiuti bruciati nei pressi di una scuola. Per questo motivo Giusto Catania, preside dell’istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, ha ordinato l’evacuazione dei locali scolastici di via Barisano da Trani “a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici”. A rendere pubblica la decisione è stato lo stesso preside. Thesocialpost.it - Rifiuti bruciati vicino a una scuola: istituto evacuato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di ansia si sono vissuti a Palermo a causa dei troppinei pressi di una. Per questo motivo Giusto Catania, preside dell’comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, ha ordinato l’evacuazione dei locali scolastici di via Barisano da Trani “a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici”. A rendere pubblica la decisione è stato lo stesso preside.

