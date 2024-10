Anteprima24.it - Rete Fognaria, San Giorgio Protagonista interroga l’amministrazione: “Perchè i lavori sono fermi?”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del Consiglio comunale tenutosi quest’oggi, il gruppo “San” ha presentato unazione e interpellanza con risposta orale in aula chiedendo alla Giunta Ricci spiegazioni in merito ai motivi del blocco deiper l’eliminazione delle criticità dellacittadina nel centro abitato e in particolare lungo Viale Spinelli. “Da una settimana – evidenziano i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno – il cantiere è fermo senza chene abbia spiegato i motivi ai cittadini. Dall’inizio dei– proseguono i consiglieri – si è registrata una forte contrazione del volume di affari degli esercizi commerciali lungo Viale Spinelli e via Roma nonché una congestione del traffico veicolare dovuta a scarsa segnaletica e regolamentazione”.