Rebellin condannato in primo grado a 4 anni il camionista che lo investì

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Wolfgang Rieke, iltedesco chee uccise l’ex campione di ciclismo Davideè statoa quattrodi reclusione. L’incidente avvenne nel novembre 2022 a Montebello Vicentino, l’uomo era fuggito dal luogo dell’incidente con il suo camion fino in Germania, e poi era stato individuato e arrestato dai carabinieri di Vicenza. Come riporta la Gazzetta, “il patteggiamento a tree 11 mesi era stato respinto per due volte prima della sentenza didi oggi, pronunciata a Vicenza”. Il pm aveva chiesto una condanna a 5. La vedova di: «Quelha schiacciato Davide come un piccione, e non andrà in carcere» “È sceso dal camion. Ha guardato mio marito.