Formiche.net - Propulsori accesi per lo Iac75. A Milano il futuro dell’esplorazione spaziale

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024)accoglie il più grande raduno internazionale di astronautica alla presenza del Capo dello Stato e di ospiti da tutto il mondo. L’International astronautical congress (Iac), giunto alla sua 75sima edizione e intitolato “Responsible space for sustainability”, sarà l’occasione per fare il punto sui progressi umani nell’ambitoe per mettere in contatto tra di loro oltre 8mila esperti da tutto il mondo. Grandi nomi e ospiti illustri alla cerimonia d’apertura, tra cui Samantha Cristoforetti, astronauta Esa e prima comandante donna europea della ISS, Luca Parmitano, astronauta Asi/Esa e primo comandante italiano della ISS, Erasmo Carrera, presidente dell’Associazione italiana di aeronautica ed astronautica (Aidaa), e Wanda Diaz-Merced, astronoma rinomata e direttrice dell’osservatorio astronomico di Arecibo.