Procedure da sovraindebitamento | in due anni assistenza a 30 cittadini

LECCE – Sono trenta i cittadini che l'Organismo di composizione della crisi (Occ) ha assistito in meno di due anni, gestendo le relative Procedure da sovraindebitamento.L'Occ, che è articolazione interna del Comune, è stata istituita in ottemperanza alle previsioni di una legge del 2012

