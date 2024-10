Premio Nobel per l'Economia 2024: Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson per gli studi sulle istituzioni e la prosperità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daron Acemoglu , Simon Johnson e James Robinson hanno vinto il Premio Nobel per l’Economia 2024 «per gli studi su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità »: lo rende noto l’ Accademia reale svedese delle scienze . Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel , è l’ultimo Premio assegnato quest’anno Feedpress.me - Premio Nobel per l'Economia 2024: Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson per gli studi sulle istituzioni e la prosperità Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024)hanno vinto ilper l’«per glisu come lesi formano e influenzano la»: lo rende noto l’ Accademia reale svedese delle scienze . Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred, è l’ultimoassegnato quest’anno

Nobel - premio per l’economia ad Acemoglu - Johnson e Robinson - L’annuncio è stato dato dalla Royal Swedish Academy of Sciences. “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson – hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in ... (Lapresse.it)

