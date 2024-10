Perché servono i «vegani del lavoro» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Partiamo da un libro e da uno spettacolo teatrale, che parlano della stessa cosa: il lavoro irregolare, sfruttato e sottopagato, che in Italia interessa circa tre milioni di persone. Il libro si chiama “Questo non è lavoro” (Il Sole 24 ore), scritto da Giampiero Falasca, avvocato esperto di diritto del lavoro e partner di Dla Piper, che in poco più di duecento pagine raccoglie testimonianze e interviste su questo grande bacino che va dal lavoro nero al grigio, passando per innumerevoli sfumature contrattuali. Lo spettacolo invece è “Smart Work”. Scritto da Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri, racconta la vita al cardiopalma di un giovane laureato che (soprav)vive a Milano facendo due lavori, il rider e l’operatore di call center, ma a malapena riesce a pagare l’affitto. Linkiesta.it - Perché servono i «vegani del lavoro» Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Partiamo da un libro e da uno spettacolo teatrale, che parlano della stessa cosa: ilirregolare, sfruttato e sottopagato, che in Italia interessa circa tre milioni di persone. Il libro si chiama “Questo non è” (Il Sole 24 ore), scritto da Giampiero Falasca, avvocato esperto di diritto dele partner di Dla Piper, che in poco più di duecento pagine raccoglie testimonianze e interviste su questo grande bacino che va dalnero al grigio, passando per innumerevoli sfumature contrattuali. Lo spettacolo invece è “Smart Work”. Scritto da Gianluca Vetromilo e Armando Canzonieri, racconta la vita al cardiopalma di un giovane laureato che (soprav)vive a Milano facendo due lavori, il rider e l’operatore di call center, ma a malapena riesce a pagare l’affitto.

