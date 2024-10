Perché l’aggancio di Starship sembrava un’impresa impossibile: “Ha cambiato l’accesso allo Spazio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta il booster Super Heavy di Starship è riuscito a tornare alla base. È una delle imprese più importanti portate a termine da SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk. Se SpaceX riuscirà a far diventare questo protocollo uno standard potrà abbattere i costi di accesso allo Spazio. Fanpage.it - Perché l’aggancio di Starship sembrava un’impresa impossibile: “Ha cambiato l’accesso allo Spazio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta il booster Super Heavy diè riuscito a tornare alla base. È una delle imprese più importanti portate a termine da SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk. Se SpaceX riuscirà a far diventare questo protocollo uno standard potrà abbattere i costi di accessoSpazio.

