“Perché è finita la nostra amicizia”. Laura Freddi vuota il sacco su Sonia Bruganelli (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è stato un annuncio importante e per certi versi inaspettato da parte di Laura Freddi su Sonia Bruganelli. Infatti, ha spiegato Perché non sono più amiche da quando Paolo Bonolis si è separato dall’attuale concorrente di Ballando con le stelle. Durante la sua ospitata a La volta buona di Caterina Balivo, la showgirl e conduttrice tv ha finalmente svelato l’arcano. Laura Freddi e Sonia Bruganelli non sono più da considerare amiche e c’è un Perché dietro questa situazione. Nonostante entrambe avessero avuto in comune Bonolis, i legami tra le due donne si erano stabilizzati e c’era anche un atteggiamento amichevole. Si è anche concentrata sul percorso di Sonia a Ballando: “Non l’ho umiliata, come ha scritto qualche sito, in questo momento lei potrebbe migliorare”. Leggi anche: “Mi hai fatto cacciare dal programma”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è stato un annuncio importante e per certi versi inaspettato da parte disu. Infatti, ha spiegatonon sono più amiche da quando Paolo Bonolis si è separato dall’attuale concorrente di Ballando con le stelle. Durante la sua ospitata a La volta buona di Caterina Balivo, la showgirl e conduttrice tv ha finalmente svelato l’arcano.non sono più da considerare amiche e c’è undietro questa situazione. Nonostante entrambe avessero avuto in comune Bonolis, i legami tra le due donne si erano stabilizzati e c’era anche un atteggiamento amichevole. Si è anche concentrata sul percorso dia Ballando: “Non l’ho umiliata, come ha scritto qualche sito, in questo momento lei potrebbe migliorare”. Leggi anche: “Mi hai fatto cacciare dal programma”.

