Pedro Mendes e Bob Notari ospiti a Gialli di Sera

(Di lunedì 14 ottobre 2024), l’attaccante del Modena fuori per infortunio, sarà l’ospite della puntata didiin onda alle 21,30 su Trc (canale 11 d.t. e diretta streaming www.modenaindiretta.it). Il portoghese, uno dei giocatori più pagati nella storia gialloblù, dopo l’esordio con gol contro il Bari, ha sempre giocato fino al primo tempo della gara con la Juve Stabia quando è stato costretto ad uscire per un problema al ginocchio. Sarà l’occasioneper conoscere meglio uno dei leader del Modena. Tra glianche l’allenatore ed ex attaccante, Bob. I telespettatori potranno inviare le loro domande acon messaggi al numero 370 3195196