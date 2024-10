Universalmovies.it - Peaky Blinders: ancora tanti nomi per il cast del film

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildelcontinua a prendere forma, e lo fa tra volti noti ed altri completamente inediti. Deadline questa notte ha riferito che Netflix ha aggiunto alin costruzione dicinque nuovi attori, di cui quattro già noti ai fan della serie tv originale. Ebbene, gli attori già noti sono Sophie Rundle che ha interpretato la sorella di Tommy Shelby (Cillian Murphy), Ned Dennehy, che ha interpretato Charlie Strong, Packy Lee, nella serie come Johnny Dogs, e Ian Peck, che ha interpretato Curly. L’unico volto nuovo è invece quello di Jay Lycurgo, il suo sarà di fatto un ruolo inedito nel. La scorsa settimana, rimanendo in temaing, Netflix ha confermato il ritorno illustre di Stephen Graham (prossimamente in Venom: The Last Dance), altro interprete apparso nella serie tv originale, trovate a questo indirizzo il nostro aggiornamento.