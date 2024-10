Omicidio Rozzano, telecamere di sicurezza riprendono vittima e presunto omicida (Di lunedì 14 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua che attraversa il parcheggio di un supermercato, ignaro del tragico destino che lo aspetta. Il diciannovenne suo presunto assassino che passa per un altro spiazzo con qualcosa in mano, forse il coltello che si intravede nei frame diffusi dalle autorità al momento del suo arresto. Le telecamere di sicurezza ritraggono la vittima e il presunto killer dell’Omicidio di Rozzano (Milano) nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, in un video dei Carabinieri. Secondo quanto stabilito dalle indagini, il giovane avrebbe ucciso il 31enne a coltellate per rubargli un paio di cuffiette. Lapresse.it - Omicidio Rozzano, telecamere di sicurezza riprendono vittima e presunto omicida Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua che attraversa il parcheggio di un supermercato, ignaro del tragico destino che lo aspetta. Il diciannovenne suoassassino che passa per un altro spiazzo con qualcosa in mano, forse il coltello che si intravede nei frame diffusi dalle autorità al momento del suo arresto. Lediritraggono lae ilkiller dell’di(Milano) nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, in un video dei Carabinieri. Secondo quanto stabilito dalle indagini, il giovane avrebbe ucciso il 31enne a coltellate per rubargli un paio di cuffiette.Â

