“O torno in video o mi licenzio da Mediaset”: l’indiscrezione di Dagospia sul futuro di Andrea Giambruno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo quanto rivelato da Dagospia, Andrea Giambruno avrebbe chiesto all'azienda di Pier Silvio Berlusconi di tornare in tv: "O torno in video o mi licenzo da Mediaset". Fanpage.it - “O torno in video o mi licenzio da Mediaset”: l’indiscrezione di Dagospia sul futuro di Andrea Giambruno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo quanto rivelato daavrebbe chiesto all'azienda di Pier Silvio Berlusconi di tornare in tv: "Oino mi licenzo da Mediaset".

Docenti in piazza a Roma : “Percorsi abilitanti gratuiti e accesso aperto a tutti”. E ancora : “Abolizione dell’algoritmo e ritorno alle convocazioni in presenza” [VIDEO INTERVISTE] - Un corteo eterogeneo e coeso, composto da docenti, accademici, studenti, associazioni, famiglie e sindacati, ha attraversato le strade di Roma da Piazza Esquilino a Piazza Madonna di Loreto per difendere la qualità dell'istruzione, i diritti dei docenti e contrastare il "mercimonio dei titoli". . L'articolo Docenti in piazza a Roma: “Percorsi abilitanti gratuiti e accesso aperto a tutti”. (Orizzontescuola.it)

VIDEO : Triple H lascia spalancata una porta per il ritorno di Goldberg in WWE - Il ritorno Triple H ha detto “mai dire mai” riguardo al ritorno di Bill su un ring della WWE e ora sembra che abbia raddoppiato la sua promessa. twitter. com/9Teo8F69fp— Triple H (@TripleH) October 7, 2024 . Questo ha portato il World Heavyweight Champion Gunther a dire la sua in merito alla cintura, prima che si preoccupasse di un Hall of Famer presente nella città in cui si è affermato: ... (Zonawrestling.net)

Camila Giorgi a Verissimo : “Non sono fuggita e non torno a giocare” | Video Mediaset - Ecco tutte la affermazioni dell’ex tennista nel video Mediaset . Le questioni finanziare non riguardano né lei né suo padre, ma i professionisti che avevano assunto per gestirle. Vuole girare il mondo e poi chissà . Compatibilmente con quanto potesse dire, visto che ci sono dei processi in atto, la Giorgi ha in primis detto: “Non sono fuggita” e poi ha aggiunto: “Non torno a giocare a tennis“. (Superguidatv.it)