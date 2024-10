Nucleare: Pichetto “Nel 2025 Parlamento avrà elementi per decidere” (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nucleare? Noi avremo gli elementi per permettere al Parlamento, nel corso del 2025, di analizzare la legge delega per ricreare le condizioni giuridiche, per fine anno mi consegnano la documentazione, appena avrò questi elementi li consegnerò al Parlamento che avrà la potestà di valutare e decidere”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di 24 Mattino su Radio24. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Nucleare: Pichetto “Nel 2025 Parlamento avrà elementi per decidere” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “? Noi avremo gliper permettere al, nel corso del, di analizzare la legge delega per ricreare le condizioni giuridiche, per fine anno mi consegnano la documentazione, appena avrò questili consegnerò alchela potestà di valutare e”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, GilbertoFratin, ospite di 24 Mattino su Radio24. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

