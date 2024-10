Oasport.it - New Zealand inattaccabile? Outteridge: “Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, soprattutto di bolina”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nathan, uno dei due timonieri di Emirates Team New, ha parlato ai microfoni degli organizzatori dell’America’s Cup di vela, commentando la vittoria nella regata odierna, che ha portato l’imbarcazione neozelandese sul 4-0 nei confronti dei britannici di Ineos. L’America’s Cup 2024 di vela verrà assegnata all’equipaggio che raggiungerà per primo 7 vittorie, dunque il Defender neozelandese è a soli 3 successi dalla difesa del titolo, mentre in casa del Challenger britannico l’impresa si annuncia sempre più ardua, dato che Ineos è ancora ferma al palo.