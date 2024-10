Nasa lancia Europa Clipper, cerca ‘ingredienti per la vita’ su Giove – Video (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Europa Clipper della Nasa ha intrapreso il suo lungo viaggio verso Giove, dove esplorerà Europa, una luna con un enorme oceano sotterraneo che potrebbe avere le condizioni per sostenere la vita. La navicella spaziale, la più grande che la Nasa abbia mai costruito per una missione planetaria, è partita su un razzo SpaceX Falcon Nasa lancia Europa Clipper, cerca ‘ingredienti per la vita’ su Giove – Video L'Identità. Lidentita.it - Nasa lancia Europa Clipper, cerca ‘ingredienti per la vita’ su Giove – Video Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'dellaha intrapreso il suo lungo viaggio verso, dove esplorerà, una luna con un enorme oceano sotterraneo che potrebbe avere le condizioni per sostenere la vita. La navicella spaziale, la più grande che laabbia mai costruito per una missione planetaria, è partita su un razzo SpaceX Falconper lasuL'Identità.

Il lancio di Europa Clipper della NASA - la missione per scoprire se la luna di Giove è abitabile : il video - Oggi, 14 ottobre 2024, il lancio di Europa Clipper, la missione che punta ad esplorare Europa, la luna oceanica in orbita attorno a Giove. Continua a leggere . La navicella spaziale, la più grande che la NASA abbia mai costruito per una missione planetaria, è stata lanciata su un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, in Florida. (Fanpage.it)