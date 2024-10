Napoli Basket priva del play Pangos sconfitta a Sassari (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli azzurri della Napoli Basket hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 94-76. Banco di Sardegna Sassari – S.S. Napoli Basket 94-76 (28-16, 22-22, 27-7, 17-31) Ancora una sconfitta per la S.S. Napoli Basket nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri hanno perso in trasferta 2anews.it - Napoli Basket priva del play Pangos sconfitta a Sassari Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli azzurri dellahanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegnacon il punteggio di 94-76. Banco di Sardegna– S.S.94-76 (28-16, 22-22, 27-7, 17-31) Ancora unaper la S.S.nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri hanno perso in trasferta

Napoli Basket sconfitta a Sassari. Milicic : ”Ci vorranno cambiamenti drastici” - Gli azzurri partono male in avvio del terzo quarto. Sabato prossimo alla Fruit Village Arena al cento per cento sicuramente vedremo contro Cremona una squadra diversa. Si può perdere ma non così. In piena rimonta gli arbitri fischiano due falli in attacco a Napoli ed a metà secondo periodo Sassari ritorna a più 12 con un parziale 7-0 sul 40-28. (Terzotemponapoli.com)

Basket - Napoli perde anche a Sassari : terzo ko in tre partite per gli azzurri - Il campionato del Napoli Basket continua ad essere tutto in salita. Gli azzurri rimediano a Sassari la terza sconfitta su tre partite cedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se... (Today.it)

Highlights Sassari-Napoli 94-76 - Serie A basket 2024/25 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Sassari-Napoli, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/25. Top scorer dell’incontro Fobbs con 21 punti, seguito da Bendzius 18. Di seguito il video con le azioni salienti. . Negli ospiti invece i migliori sono Totè con 16 e Copeland con 14. (Sportface.it)