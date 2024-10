Napoli, auto rubata a Politano a Posillipo. Spunta il video del furto: «I ladri erano a bordo di un?auto noleggiata» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Li hanno visti arrivare nei pressi di un ristorante di Posillipo. Uno dei due è sbucato da un?auto ed ha avuto gioco facile a forzare la Smart parcheggiata all?esterno di una Ilmattino.it - Napoli, auto rubata a Politano a Posillipo. Spunta il video del furto: «I ladri erano a bordo di un?auto noleggiata» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Li hanno visti arrivare nei pressi di un ristorante di. Uno dei due è sbucato da un?ed ha avuto gioco facile a forzare la Smart parcheggiata all?esterno di una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli, auto rubata a Politano a Posillipo. Spunta il video del furto: «I ladri erano a bordo di un’auto noleggiata» - Li hanno visti arrivare nei pressi di un ristorante di Posillipo. Uno dei due è sbucato da un’auto ed ha avuto gioco facile a forzare la Smart parcheggiata all’esterno di ... (ilmattino.it)

Pronti a rubare nelle case: bloccata banda di tre uomini - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre uomini di 23, 32 e 46 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, durante un'operazione che ha ... (ilfattovesuviano.it)

Posillipo, tentano di rubare in un condominio. Arrestati tre uomini dalla Polizia di Stato - Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto aggravato tre soggetti di 23, 32 e 46 anni, questi ultimi due con precedenti ... (napolivillage.com)