Liberoquotidiano.it - Mo: Provenzano (Pd), 'Ue ha il dovere di reagire con coraggio per la pace'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Da Gaza ancora immagini di orrore senza fine, senza limite. Le tende degli sfollati palestinesi in fiamme, i bruciati vivi. Con l'invasione del Libano, gli attacchi israeliani a Unifil e i razzi di Hezbollah siamo in una guerra ormai regionale, senza controllo. L'Europa ha ildicon, per difendere l'Onu e il diritto internazionale, e di esigere un cessate il fuoco che riapra la prospettiva di una soluzione politica, l'unica che davvero può garantiree sicurezza". Lo dice Peppe, responsabile Esteri del Partito democratico. "L'Italia intanto faccia la sua parte fino in fondo, sostenga con convinzione gli appelli all'embargo di armi a Israele e riconosca lo Stato di Palestina, prima che sia troppo tardi”, aggiunge