Milano | killer Manuel Mastrapasqua resta in carcere può uccidere ancora

Milano, 14 ott. (LaPresse) – resta in carcere Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto del 19enne che ha accoltellato con un unico fendente al torace uccidendo il 31enne per un paio di cuffiette e disposto la custodia cautelare in carcere. Da quanto si apprende, il gip avrebbe riconosciuto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Sarebbe stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano, nell'hinterland milanese, la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorsi. L'uomo si troverebbe ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Rozzano (Milano) - È ancora troppo presto per capire cosa sia realmente accaduto questa notte alle 3 in viale Romagna a Rozzano. Se si sia trattato di un omicidio ad opera di un balordo che ha aggredito un bravo ragazzo che rientrava a casa dal lavoro oppure di qualcosa d'altro, come una rapina. Era impiegato in un supermercato in zona Niguarda e il suo turno di lavoro finiva a mezzanotte.