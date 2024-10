Quotidiano.net - Meloni accelera, pronta la Manovra. Chiesto un contributo alle banche, tagli lineari per tutti i ministeri

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Giorgia, a sorpresa,sul varo della legge di Bilancio e fissa già per domani sera il via libera in Consiglio dei Ministri. L’obiettivo politico è duplice: dare un segnale di determinazione del governo sulla gestione dei conti pubblici ed evitare nuove polemiche e ulteriori scontri tra il ministro dell’Economia e gli altri ministri suidi spesa. E, dunque, entro la nottata di domani il governo varerà i provvedimenti di politica economica per il 2025 da 25 miliardi di euro: un decreto-legge fiscale, il cosiddetto Dpb, Documento programmatico di bilancio, e la legge di Bilancio.