MARA MAIONCHI ALLA FISICA DELL’AMORE | A SCUOLA? ERO IGNORANTE COME UNA TALPA

È la confessione che MARA MAIONCHI fa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 "La FISICA DELL'AMORE". ''Sono stata una studentessa pessima, IGNORANTE COME una TALPA e devo dire avevo anche poco voglia di studiare. Sinceramente ho imparato più dALLA vita che dALLA SCUOLA. La verità è che tanti anni fa, anche il modo di insegnare, era molto diverso. Forse ero io a non essere pronta, però per fortuna la vita mi ha insegnato abbastanza e questo è importante''. "Io – ha proseguito – ho cominciato a fare altri lavori prima della musica: lavoravo in una società che faceva impianti antincendio, poi sono passata all'anticrittogamici e poi finalmente ALLA discografia. Sono arrivata quest'ultima cos attraverso il Corriere della Sera, c'era un annuncio in cui cercavano una segretaria per l'ufficio stampa e io sono andata.

