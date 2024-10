Manuel Mastrapasqua, il killer resta in carcere: “Non so perché l’ho ucciso”. La fidanzata della vittima: “Sono distrutta” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida del fermo di Daniele Rezza, il 19enne killer reo confesso del 31enne Manuel Mastrapasqua. “Sono distrutta, non si può uccidere per rubare un paio di cuffie”. Quando è stato accoltellato a morte la notte dell’11 ottobre scorso a Rozzano, Manuel Mastrapasqua, 31enne magazziniere stava messaggiando con la sua fidanzata, Ginevra. “Se quel vocale su WhatsApp mi fosse arrivato, – ha detto la ragazza – lo avrei ascoltato morire. Continuava ad apparire ‘Sta registrando’, ma non è mai stato inviato nulla”. Manuel Mastrapasqua, convalidato il fermo del killer (ANSA FOTO) – Notizie.comQuesta mattina, presso il penitenziario di San Vittore, si è tenuta l’udienza di convalida del fermo. “Ho distrutto due famiglie“, avrebbe detto il giovane. Notizie.com - Manuel Mastrapasqua, il killer resta in carcere: “Non so perché l’ho ucciso”. La fidanzata della vittima: “Sono distrutta” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida del fermo di Daniele Rezza, il 19ennereo confesso del 31enne. “, non si può uccidere per rubare un paio di cuffie”. Quando è stato accoltellato a morte la notte dell’11 ottobre scorso a Rozzano,, 31enne magazziniere stava messaggiando con la sua, Ginevra. “Se quel vocale su WhatsApp mi fosse arrivato, – ha detto la ragazza – lo avrei ascoltato morire. Continuava ad apparire ‘Sta registrando’, ma non è mai stato inviato nulla”., convalidato il fermo del(ANSA FOTO) – Notizie.comQuesta mattina, presso il penitenziario di San Vittore, si è tenuta l’udienza di convalida del fermo. “Ho distrutto due famiglie“, avrebbe detto il giovane.

Il killer di Manuel - 'ho rovinato due famiglie' - La frase è stata pronunciata dal giovane sabato scorso, subito dopo l'interrogatorio in cui ha ammesso i fatti, davanti al suo difensore, l'avvocato Maurizio Ferrari che oggi ha rinunciato al mandato. Così Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli le sue cuffiette wireless, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, nel ... (Quotidiano.net)

Omicidio Manuel Mastrapasqua - il killer Daniele Rezza confessa il delitto in vocale che non si trova - . Ha accoltellato a morte Manuel Mastrapasqua nella notte tra il 10 e l’11 ottobre e oggi l’ha confessato. Le prove, però, potrebbero esserci lo stesso: in quegli stessi istanti, il 31enne che ha perso la vita stava camminando verso casa e stava inviando una nota vocale alla sua fidanzata. Omicidio Manuel Mastropasqua, il killer ha confessato: il vocale però non si trova (cityrumors. (Cityrumors.it)

Il killer di Manuel Mastrapasqua al magistrato : “Non pensavo fosse morto”. Daniele Rezza in giro per Rozzano col coltello “perché ero nervoso” - Una scelta, quella del genitore, che ha scatenato la rabbia della madre di Manuel: “Doveva portarlo in caserma, non farlo scappare”. E con una punta di amarezza il pm annota: “Le cuffie rinvenute, di marca Music sound, è opportuno dire che hanno un valore di soli 14 euro”. Nella foto il raccoglimento davanti al luogo in cui  stato ucciso Per Pincioni - Cangemi Foto MDF “Non ho visto sangue” ... (Ilgiorno.it)