Lucca, apre in ospedale lo sportello Abc dedicato alle persone sorde e con ipoacusia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lucca 14 ottobre 2024 - A partire dal mese di novembre sarà operativo a Lucca lo sportello ABC (Abbattiamo le barriere comunicative) dedicato alle persone sorde e con ipoacusia. Nella Zona distretto Piana di Lucca saranno aperte due sedi: una alla cittadella della Salute "Campo di Marte" (presso il Cup), aperta ogni primo lunedì del mese dalle 16:30 alle 17:30 (prima apertura lunedì 4 novembre); una all'ospedale San Luca di Lucca, (presso il Cup), aperta ogni terzo lunedì del mese dalle 16:30 alle 17:30 (prima apertura il 18 novembre). Lo sportello è un servizio di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (Lis) e sarà gestito da interpreti dell'associazione Comunico. Potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell'Azienda, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l'accesso ai servizi.

