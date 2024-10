Ilnapolista.it - L’Italia fa il suo dovere, batte Israele 4-1. Spalletti deve sempre vincere, lo aspettano al varco per ultras e Inzaghi

(Di lunedì 14 ottobre 2024)fa il suo4-1., loalper. Non proprio una pura formalità. Anche perché nel calcio non esistono più le pure formalità.una formazione dare edil’ha battuta 4-1.resta a zero punti nel girone con Francia e Belgio ma contro la Francia, ad esempio, perdeva 2-1 fino all’87esimo e poi ha perso 4-1.resta in testa alla classifica con 10 punti. Ahinoi la Francia di Deschamps ha vinto in Belgio ed è a 9 punti. Si deciderà tanto (se non tutto) nel match di ritorno dopo la vittoria degli azzurri in terra transalpina. Per i tifosi del Napoli è stata la serata di Di Lorenzo che ha segnato la sua prima doppietta in Nazionale. Per giunta da capitano. Uno di testa (assist di Raspadori) e l’altro di destro.