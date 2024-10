L'export agroalimentare potrebbe raggiungere quota 70 miliardi di euro entro fine anno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Migliora e torna in positivo la bilancia commerciale italiana dei prodotti agroalimentari. Il merito è soprattutto del +7,1% fatto registrare dalle esportazioni che, tra gennaio e giugno 2024, hanno sfiorato i 34 miliardi di euro (di cui 29 riconducibili ai prodotti dell'industria alimentare e 4,6 all'agricoltura). Secondo i dati resi noti dall'Ismea, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, le importazioni sono cresciute (+1,4% a 33,5 mld di euro) ma in modo meno consistente a causa soprattutto della riduzione delle quotazioni delle commodity agricole, che nel 2022 avevano registrato una vera e propria fiammata verso l'alto. Il risultato è che il saldo import/export è positivo per 433 milioni di euro. Ma soprattutto si fa sempre più concreta la prospettiva di raggiungere quota 70 miliardi di euro per le vendite agrifood fuori confine entro la fine del 2024. Gamberorosso.it - L'export agroalimentare potrebbe raggiungere quota 70 miliardi di euro entro fine anno Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Migliora e torna in positivo la bilancia commerciale italiana dei prodotti agroalimentari. Il merito è soprattutto del +7,1% fatto registrare dalle esportazioni che, tra gennaio e giugno 2024, hsfiorato i 34di(di cui 29 riconducibili ai prodotti dell'industria alimentare e 4,6 all'agricoltura). Secondo i dati resi noti dall'Ismea, rispetto allo stesso periodo di unfa, le importazioni sono cresciute (+1,4% a 33,5 mld di) ma in modo meno consistente a causa soprattutto della riduzione dellezioni delle commodity agricole, che nel 2022 avevano registrato una vera e propria fiammata verso l'alto. Il risultato è che il saldo import/è positivo per 433 milioni di. Ma soprattutto si fa sempre più concreta la prospettiva di70diper le vendite agrifood fuori conladel 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - domani sarà trasmessa all’Europa - entro il 21 ottobre al Parlamento : tagli per 4 miliardi. Cosa ci sarà per la scuola? - Il Governo è entrato nella fase cruciale per la definizione della Manovra 2025. La Legge di Bilancio, successivamente, verrà trasmessa al Parlamento, dando inizio alla sessione di bilancio che quest'anno partirà dalla Camera dei deputati. L'articolo Manovra 2025, domani sarà trasmessa all’Europa, entro il 21 ottobre al Parlamento: tagli per 4 miliardi. (Orizzontescuola.it)

In Europa il mercato della carne coltivata può arrivare a 85 miliardi di euro - A livello globale, il settore richiederebbe investimenti totali compresi tra 170 e 510 miliardi di euro entro il 2050, partendo da una necessità annuale di 55 miliardi di euro a partire dal 2024. La lenta evoluzione delle normative ostacola una rapida espansione del mercato, limitando la quota di mercato della carne coltivata allo 0,2% entro il 2050. (Quifinanza.it)

Carne coltivata - l’Europa può guidare un mercato da 85 miliardi di euro - Gli investimenti nei sistemi alimentari hanno dimostrato di offrire impact return più elevati rispetto ad altri settori, rendendo i costi iniziali un’opportunità a lungo termine per gli investitori”. Tuttavia, con un potenziale di riduzione delle emissioni fino al 17% e del consumo di suolo fino al 33%, il settore potrebbe incidere sul sistema alimentare. (Quifinanza.it)