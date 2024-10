Le nuove regole di Ryanair sul bagaglio a mano scontentano tutti: cosa cambia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se stai per volare con Ryanair, è importante essere aggiornato sulle nuove regole riguardanti il bagaglio a mano. I recenti cambiamenti introdotti dalla compagnia low cost non sono stati accolti positivamente da tutti i passeggeri. A partire dal 2025, nuove tariffe e modifiche al check-in online potrebbero influire sull’esperienza di viaggio, soprattutto per chi desidera portare a bordo bagagli più grandi. bagaglio a mano Ryanair, la regola che fa discutere Attualmente, con un biglietto standard, Ryanair consente ai passeggeri di portare con sé solo una piccola borsa delle dimensioni massime di 40x20x25 cm. Per chi vuole imbarcare una valigia più grande, fino a 10 kg (55x40x20 cm), è necessario acquistare l’opzione “Imbarco Prioritario”, un servizio che varia da 7 a 42 euro, a seconda della tratta e del momento della prenotazione. Urbanpost.it - Le nuove regole di Ryanair sul bagaglio a mano scontentano tutti: cosa cambia Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se stai per volare con, è importante essere aggiornato sulleriguardanti il. I recentimenti introdotti dalla compagnia low cost non sono stati accolti positivamente dai passeggeri. A partire dal 2025,tariffe e modifiche al check-in online potrebbero influire sull’esperienza di viaggio, soprattutto per chi desidera portare a bordo bagagli più grandi., la regola che fa discutere Attualmente, con un biglietto standard,consente ai passeggeri di portare con sé solo una piccola borsa delle dimensioni massime di 40x20x25 cm. Per chi vuole imbarcare una valigia più grande, fino a 10 kg (55x40x20 cm), è necessario acquistare l’opzione “Imbarco Prioritario”, un servizio che varia da 7 a 42 euro, a seconda della tratta e del momento della prenotazione.

