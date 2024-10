Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale. I cittadini potranno rivolgersi alle Farmacie “San Giuliano” e “Mecenate” per effettuare l’annuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali che configurano la primaria forma per la prevenzione delle più comuni patologie Arezzonotizie.it - Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ledila. I cittadini potranno rivolgersi alle“San Giuliano” e “Mecenate” per effettuare l’annuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali che configurano la primaria forma per la prevenzione delle più comuni patologie

Farmacie comunali in crisi a Scafati - debiti per 500mila euro l’anno dal 2018 : la denuncia di Mario Santocchio (FdI) - La precedente amministrazione aveva avviato un bando per la cessione di una delle attività, ma quel bando è andato deserto e oggi ci troviamo senza alcun piano per il futuro. Santocchio, dunque, chiede un’azione concreta e trasparente da parte dell’amministrazione comunale, affinché non si ripetano gli errori del passato e si garantisca un futuro sostenibile per la città di Scafati. (Anteprima24.it)

Farmacie comunali a Civitavecchia - dal 7 ottobre scatta l’orario invernale - . Ricordiamo inoltre che la farmacia comunale “Boccelle” di Via Ezio Maroncelli, ubicata all’interno dell’Ipermercato COOP, effettua orario continuato ed è aperta anche la domenica dalle 8:30 alle 13:00. Il nuovo orario sarà dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30, dal lunedì al sabato. ilfaroonline. (Ilfaroonline.it)

Prestazioni gratuite nelle farmacie comunali di Chieti - parte la sperimentazione - Prestazioni gratuite all’utenza nelle tre farmacie comunali di Chieti con il progetto “Farmacia dei servizi”. Lo annunciano il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Cda di Chieti Solidale Pierluigi Balietti. Il progetto sperimentale consentirà la fruibilità di particolari attività per... (Chietitoday.it)