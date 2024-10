Ilnapolista.it - L’agente di Meret e Lukaku: «Rinnovo Alex? Ci sono dei contatti, dobbiamo avviare la trattativa»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Poco prima dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’Aiacs (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), Federico Pastorello, agente die di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tra gli argomenti trattati anche la sentenza sul caso Diarra: «Quello di Diarra è un precedente importante, forse non rivoluzionario come Bosman ma la FIFA dovrà prendere una posizione.curioso di vedere la risposta della politica del calcio». Pastorello: «è perfetto per Conte» Pastorello parla di. «Lui è perfetto per il calcio di Conte. Non ha risposto alla convocazione con il Belgio? I giocatori hanno troppe partite. Credo sia evidente che il fisico dei ragazzi sia troppo sollecitato, hanno bisogno di riposo.di? Cideifare lae si vedrà». Slitta il rientro di, forse torna col Lecce.