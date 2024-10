La Fondazione Vassallo chiede la rimozione di Alfieri da Sindaco e Presidente della provincia (Di lunedì 14 ottobre 2024) SALERNO – Questa mattina Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha inviato una PEC alla cortese attenzione del Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito, per chiedere la rimozione di Francesco Alfieri dai suoi incarichi istituzionali, in particolare dalla carica di Sindaco di Capaccio-Paestum e Presidente della provincia di Salerno. La richiesta si basa sulle dichiarazioni pubbliche recentemente pronunciate dal Sindaco Alfieri, il quale ha affermato: “Democrazia uguale a idiozia.” Tali parole sono state percepite come un insulto e un’offesa grave alla memoria e al sacrificio di tutte le persone che hanno dato la vita per difendere e costruire la democrazia in Italia. Primacampania.it - La Fondazione Vassallo chiede la rimozione di Alfieri da Sindaco e Presidente della provincia Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) SALERNO – Questa mattina DarioAngeloPescatore, ha inviato una PEC alla cortese attenzione del Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito, perre ladi Francescodai suoi incarichi istituzionali, in particolare dalla carica didi Capaccio-Paestum edi Salerno. La richiesta si basa sulle dichiarazioni pubbliche recentemente pronunciate dal, il quale ha affermato: “Democrazia uguale a idiozia.” Tali parole sono state percepite come un insulto e un’offesa grave alla memoria e al sacrificio di tutte le persone che hanno dato la vita per difendere e costruire la democrazia in Italia.

