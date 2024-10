Lettera43.it - Jared Leto promette concerti in Russia e Ucraina dopo la guerra: ira di Kyiv

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha promessodei Thirty Seconds to Mars inla fine della. Il frontman lo ha annunciato dal palco di Belgrado, dove la rockband ha fatto tappa per il Seasons World Tour per la prima volta in carriera. Sotto accusa soprattutto le parole rivolte ai fan russi presenti nel pubblico. «Un giorno, quando tutti i problemi saranno finiti, verremo nella vostra patria», ha spiegato l’artista e attore premio Oscar prima di intonare A Beautiful Lie. «Andremo a San Pietroburgo, poi ci fermeremo a Mosca e faremo un salto a. Ci divertiremo tutti assieme, perché così deve essere». Le sue dichiarazioni hanno scatenato l’ira delle istituzioni ucraine e di molti cittadini, riversatisi sui social. Eppurein più occasioni si era schierato dalla parte di, tanto da venir censurato in