Italia-Israele oggi Nations League | orario programma tv streaming probabili formazioni

oggi, lunedì 14 ottobre, la Nazionale Italiana di calcio torna in scena nella Nations League. Gli azzurri affronteranno Israele (ore 20:45 diretta tv su Rai 1 HD) allo Stadio Friuli di Udine nel quarto impegno del girone 2 della Lega A. La formazione allenata da Luciano Spalletti è in vetta al raggruppamento con 7 punti, frutto delle vittorie a Parigi contro la Francia e a Budapest contro la compagine israeliana e del pari (2-2) contro il Belgio all'Olimpico di Roma. Gli azzurri, dunque, andranno a caccia del terzo successo in questa rassegna, volendo riscattarsi dal pareggio citato contro i Diavoli Rossi. Una partita dall'andamento particolare, perché giocata in maniera egregia dalla truppa di Spalletti, in vantaggio 2-0, prima di rimanere in 10? per l'espulsione di Lorenzo Pellegrini. Un cartellino rosso che ha cambiato il corso degli eventi.

Italia-Israele (Uefa Nations League A - 14-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Primi rimpianti per l’Italia in Nations League, con gli azzurri che si sono lasciati scappare una comoda occasione di continuare la corsa di vertice nel gruppo 2 della Lega A prima andando in vantaggio di due gol in meno di mezz’ora contro il Belgio e poi lasciandosi agguantare sul 2-2 dai Diavoli Rossi complice l’espulsione […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Probabili formazioni Italia-Israele : Nations League 2024/2025 - Di seguito le possibili scelte dei due commissari tecnici, Spalletti e Ben Simon. . Le probabili formazioni di Italia-Israele Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui Ballottaggi: Calafiori 55% – Buongiorno 45%; Fagioli 55% – Ricci 45%; Dimarco 55% – Udogie 45% Indisponibili: Barella, Kean Squalificati: ... (Sportface.it)

Italia-Israele in tv : data - orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 - The post Italia-Israele in tv: data, orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. 45 di lunedì 14 ottobre allo stadio Friuli di Udine. Diretta streaming su Rai Play, su Sportface. COME VEDERE ITALIA-ISRAELE IN TV Italia-Israele sarà visibile in diretta tv su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani. (Sportface.it)