Iran, cosa sappiamo dell'attacco informatico israeliano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le voci circolate sui media fanno riferimento alla compromissione di istituzioni, infrastrutture e impianti nucleari. C’è poco di vero (per ora) Wired.it - Iran, cosa sappiamo dell'attacco informatico israeliano Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le voci circolate sui media fanno riferimento alla compromissione di istituzioni, infrastrutture e impianti nucleari. C’è poco di vero (per ora)

Strani attentati e una misteriosa morte : l'Iran trema per le congiure - cosa sta succedendo - Un caso? Difficile crederlo. Storicamente infatti gli ayatollah non abbandonano i loro doveri di seminario a meno che non siano troppo malati o stiano per ricevere una responsabilità più significativa. A maggio la morte in un sospetto incidente di elicottero del presidente Ebrahim Raisi. Capire le dinamiche di potere all'interno della Repubblica Islamica dell'Iran è un'impresa ardua anche per ... (Liberoquotidiano.it)

Colpite basi Unifil in Libano - Israele sta per rispondere all’Iran : cosa succederà ora Medio Oriente - Ma a preoccupare in queste ore l’Italia è la sicurezza dei caschi blu in Libano, dopo che l’esercito israeliano ha sparato contro il quartier generale Unifil a Naqura. comNessun italiano tra i peacekeeper feriti, ma cresce ugualmente la tensione in Italia sia perché l’Unifil nei giorni scorsi non ha “accolto” l’invito di Israele a lasciare le basi in Libano, sia per l’imminente ok del governo ... (Notizie.com)

"Non capiranno cosa - né come". Attacco "mortale" contro l'Iran - le parole raggelanti di Gallant - "L'attacco iraniano è stato aggressivo ma impreciso. "Non capiranno cosa è successo e come è successo, vedranno i risultati", ha aggiunto Gallant. Il nostro attacco, invece, sarà mortale, preciso e soprattutto sorprendente". Così il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, parlando a un'unità della Divisione Intelligence. (Liberoquotidiano.it)