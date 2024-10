Iniziative | a Sorrento olio evo in cambio di quello esausto

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Come smaltire correttamente i rifiuti? Ada ora e fino a dicembre, torna l’Isola Ecologica del Tesoro, l’iniziativa promossa dal Comune die da Penisolaverde organizzata per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti e, in particolare, dell’. Tre gli appuntamenti in programma, quando i cittadini potranno portare i contenitori con gli olii esausti. Si parte domenica 20 ottobre a Priora, dalle ore 10 alle 12.30 nei pressi della chiesa parrocchiale, per proseguire il 17 novembre, sempre dalle ore 10 alle 12.30 in piazza Angelina Lauro. Ultimo appuntamento in programma, il primo dicembre, nei pressi della chiesa di Casarlano, sempre dalle ore 10 alle 12.30.