Iniesta | Inizierò corso da allenatore panchina del Barcellona una sfida

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Ilha cambiato la mia vita, è la mia casa, non so se un giorno potrò tornare ma la speranza, per quello che rappresenta per me, ci sarà sempre.ilper diventarea Dubai. Nelle mie intenzioni c’è poi di fare ilanche in Spagna, che mi permetterebbe di allenare anche in Europa. Sedersi sulladelsarebbe unaincredibile per qualsiasi, specie per chi è stato al Barça da giocatore. Unaenorme ma quando pensi dacerchi di essere preparato per qualsiasi cosa. Si soffre più dache da giocatore. Bisogna pensare a molte più cose”. Queste le parole di Andresche, pochi giorni dopo il ritiro, è stato intervistato da Mundo Deportivo.: “dadeluna” SportFace.