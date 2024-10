Incubo maltempo in Emilia Romagna: perturbazioni in serie dopo l’ottobrata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - Nemmeno il tempo di godersi la tanto attesa ottobrata, che l'Emilia-Romagna già si prepara alla prossima ondata di maltempo, anzi, decliniamo l'ondata al plurale. Sì, perché le perturbazioni saranno ben quattro e arriveranno in serie, una dopo l'altra. Quando cambia il tempo La prima perturbazione dovrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì 16 ottobre, raggiungendo le regioni settentrionali della penisola, Emilia Romagna inclusa, e portando deboli piogge. “L'anticiclone lascerà maggior spazio a correnti umide di provenienza atlantica – spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro – che metteranno di nuovo in discussione la stabilità atmosferica sulla nostra regione. Ilrestodelcarlino.it - Incubo maltempo in Emilia Romagna: perturbazioni in serie dopo l’ottobrata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - Nemmeno il tempo di godersi la tanto attesa ottobrata, che l'già si prepara alla prossima ondata di, anzi, decliniamo l'ondata al plurale. Sì, perché lesaranno ben quattro e arriveranno in, unal'altra. Quando cambia il tempo La prima perturbazione dovrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì 16 ottobre, raggiungendo le regioni settentrionali della penisola,inclusa, e portando deboli piogge. “L'anticiclone lascerà maggior spazio a correnti umide di provenienza atlantica – spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro – che metteranno di nuovo in discussione la stabilità atmosferica sulla nostra regione.

