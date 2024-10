Inter-news.it - Inchiesta ultras, avvocato Di Cintio: «Inter e Milan, attenti a impatto reputazionale!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In merito all’, che ha condotto a 19 arresti di esponentidell’e del, si è espresso l’Cesare Di, sottolineando un aspetto fondamentale. LA SITUAZIONE – L’, denominata “Doppia Curva”, si sta contraddistinguendo come il Vaso di Pandora da cui stanno emergendo tante verità spesso sottaciute nel mondo del calcio. Il peso specifico delle curve dei club di Serie A, in questo caso l’e il, è oggetto di indagine da parte della Procura dio, intenzionata a scoprire eventuali coinvolgimenti delle dirigenze dei rispettivi club nelle azioni scrutinate dalla magistratura. Sul tema si è espresso anche l’Cesare Di, con l’attenzione posta soprattutto sul danno d’immagine per le due squadre italiane.