Inchiesta Covid, Gip di Milano archivia la posizione di Gallera: "Piano inidoneo contro epidemia mondiale" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono state archiviate le posizioni di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo, assessore e direttore generale del Welfare di Regione Lombardia durante l'emergenza Covid nel 2020. Entrambi erano accusati di rifiuto d'atti d'ufficio: il provvedimento del Gip di Milano Rossana Mongiardo di lunedì (14 ottobre) ha messo il punto alla vicenda. "Non può ritenersi indebita" si legge, "la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del Piano pandemico nazionale e regionale che, come è emerso dalle complesse indagini, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un'epidemia di livello mondiale, tale da suggerire di predisporre un nuovo Piano con misure più incisive".

