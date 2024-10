In questo villaggio marino sulla costa normanna, da quindici anni ospita artisti in residenza. Mostre e installazioni, invitano alla scoperta per un viaggio tra cielo e mare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se Dauville fin dalla metà dell’800 è stata la località balneare del Nord della Francia, da quindici anni questo borgo marino ospita il festival che, a detta della direttrice Laura Serani: “È un’esperienza che ha permesso di condividere spazi e momenti di libertà creativa in una sorta di comunità impegnata a ripensare il mondo e a mostrarlo come è, o come potrebbe essere”. Leggi anche › Dominique Issermann al Festival di Deauville Venti fotografi in residenza di diversa provenienza, età e formazione, con interessi e pratiche che esplorano il campo delle possibilità, producono scambi e condivisioni.Another America è la grande mostra che quest’anno il festival dedica al lavoro di Phillip Toledano. Iodonna.it - In questo villaggio marino sulla costa normanna, da quindici anni ospita artisti in residenza. Mostre e installazioni, invitano alla scoperta per un viaggio tra cielo e mare Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se Dauville fin dmetà dell’800 è stata la località balneare del Nord della Francia, daborgoil festival che, a detta della direttrice Laura Serani: “È un’esperienza che ha permesso di condividere spazi e momenti di libertà creativa in una sorta di comunità impegnata a ripensare il mondo e a mostrarlo come è, o come potrebbe essere”. Leggi anche › Dominique Issermann al Festival di Deauville Venti fotografi indi diversa provenienza, età e formazione, con interessi e pratiche che esplorano il campo delle possibilità, producono scambi e condivisioni.Another America è la grande mostra che quest’anno il festival dedica al lavoro di Phillip Toledano.

Planches Contact è il festival di fotografia che si svolge a Deauville. Da quindici anni ospita artisti in residenza. Mostre e installazioni - offrono - in questo villaggio marino sulla costa normanna - l'occasione per un viaggio tra cielo e mare.Dal 19 ottobre prossimo prende il via la nuova edizione con un'ospite d'eccezione - la grande fotografa di moda Dominique Issermann - Leggi anche › Michel Haddi, in mostra a Milano il fotografo che va oltre la moda Venti fotografi in residenza di diversa provenienza, età e formazione, con interessi e pratiche che esplorano il campo delle possibilità, producono scambi e condivisioni. (Iodonna.it)

Napoli - Marino ESALTA De Laurentiis : «Ha reso il Napoli un ESEMPIO in QUESTO modo» - DE LAURENTIIS – «Ho scoperto un uomo arguto e attento. I dettagli Pierpaolo Marino ha parlato a Il Mattino dell’era De Laurentiis a Napoli. Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica del Napoli, sul lavoro di De Laurentiis. Ha avuto l’intuizione di come poter espandere il calcio ai diritti di ogni genere: dalla tv a […]. (Calcionews24.com)

Marinozzi : “Il 3-5-2 dipende da Neres e Politano - Conte ebbe difficoltà con questo modulo” - ” L’idea di un centrocampo più muscolare, con giocatori come McTominay, Anguissa, Lobotka o Gilmour, potrebbe quindi diventare una soluzione alternativa per il Napoli. Tuttavia, Marinozzi ha anche ricordato una riflessione di Conte durante una sua ospitata negli studi di Sky Sport: “Conte ha detto che attaccare con il 3-5-2 è più difficile rispetto all’utilizzo di due trequartisti. (Napolipiu.com)