Ilaria Galassi riceve l'emozionante sorpresa di Ausilia, la signora di 92 anni a cui faceva da badante (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilaria Galassi ha ricevuto, al Grande Fratello, la sorpresa della signora Ausilia. Si tratta della donna per cui faceva la badante L'articolo Ilaria Galassi riceve l'emozionante sorpresa di Ausilia, la signora di 92 anni a cui faceva da badante (VIDEO) proviene da Novella 2000.

Tra le anticipazioni - l'intesa ritrovata tra l'ex Velina e il pallavolista e una sorpresa per Eleonora Cecere e Ilaria Galassi : gli sviluppi stasera su Canale 5 - «Io mi fidavo di te», gli ha detto Helena, «e tu mi hai abbandonata». Invece Giglio, Javier Martínez e le Non è la Rai Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sono stati i preferiti dalla casa. Ciononostante, Giglio non vuole forzare gli eventi e preferisce darle tempo e aspettare. Enzo Paolo Turchi a un bivio sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)