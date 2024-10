"Il termovalorizzatore sarà tra i più avanzati al mondo e inquinerà meno di una strada trafficata" (Di lunedì 14 ottobre 2024) inquinerà meno di una strada trafficata, o di un caminetto, emettendo 80 volte meno CO2 di una discarica, non preleverà acqua dalla falda, le sue prestazioni ambientali seguiranno le migliori tecnologie disponibili. E il tutto sarà pronto per l’estate del 2027. Il sindaco Gualtieri tranquillizza Romatoday.it - "Il termovalorizzatore sarà tra i più avanzati al mondo e inquinerà meno di una strada trafficata" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)di una, o di un caminetto, emettendo 80 volteCO2 di una discarica, non preleverà acqua dalla falda, le sue prestazioni ambientali seguiranno le migliori tecnologie disponibili. E il tuttopronto per l’estate del 2027. Il sindaco Gualtieri tranquillizza

Il sindaco dopo oltre sei ore esce dalla banca : “Sarà mantenuto almeno il bancomat” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Attorno alle 18.30 il sindaco di Londa Tommaso Cuoretti ha abbandonato il “presidio” dentro la filiale di Intesa San Paolo, dove si era “barricato” poco dopo mezzogiorno per protestare contro la chiusura dell’ultimo sportello rimasto... (Firenzetoday.it)

"Almeno sarà un’ottima annata" - Non immaginavamo di dover partire così presto, ma le temperature sono state decisamente troppo alte a luglio ed agosto. Il grande caldo ha fatto perdere un po’ di quantità ma i grappoli sono rimasti bellissimi e compatti a garanzia di grande qualità. La rossa, mi dicono mio figlio Matteo e l’enologo Filippo, che stanno vinificando ed è già in macerazione, ha dei colori intensissimi. (Ilrestodelcarlino.it)

Raccolta degli abiti usati - si cambia. Ci saranno sei postazioni in meno - Le sei postazioni eliminate da sabato 12 ottobre, sono in piazza del Monte, via Negrelli, via Francesco Crispi e le postazioni davanti alle scuole di viale Torino, via Cesenatico 285 e via Caboto. . Rimangono attive nel territorio di Cesenatico le seguenti postazioni, svuotate mediamente una volta a settimana, ubicate nelle vie Acquario, Gramsci, Saffi, Cesenatico 125, Leone, Mesolino, Monte ... (Ilrestodelcarlino.it)