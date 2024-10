Calciomercato.it - Il Milan irrompe sul bomber: derby a tre senza esclusione di colpi

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilnon ha mollato ilche può arrivare a zero nella prossima estate e sul quale stanno già lavorando Juventus e Inter In questi giorni di pausa del campionato per dare spazio alle nazionali, i pensieri delle dirigenze si concentrano anche sul mercato che vedrà inizio a gennaio. Non necessariamente per portare a casa un colpo a stagione in corso, ma per lavorare in ottica futuro e stagione 2025/26. Che sembra lontanissima, ma non lo è affatto. La Juventus sta pensando a un rinforzo importante in attacco, considerando pure che non si sa ancora il destino di Dusan Vlahovic che allo stato attuale da luglio sarà ufficialmente in scadenza. Di tempo per cambiare le cose comunque ce n’è in questi mesi. Sul sostituto di Bremer, invece, si tratterebbe di un investimento più immediato e di ‘tamponamento’. Jonathan David (LaPresse) – calciomercato.