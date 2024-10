Hezbollah buca le difese di Israele e colpisce una base vicino Binyamina. Massacro delle Idf nel campo profughi di Nuseirat (Di lunedì 14 ottobre 2024) È di quattro soldati israeliani uccisi e 58 feriti, di cui sette in maniera grave, il bilancio di un attacco condotto con droni dai miliziani di Hezbollah contro una base delle Forze di difesa israeliane (Idf) vicino a Binyamina, nella parte centro-settentrionale di Israele. I miliziani sciiti hanno rivendicato di aver colpito la struttura con Hezbollah buca le difese di Israele e colpisce una base vicino Binyamina. Massacro delle Idf nel campo profughi di Nuseirat L'Identità. Lidentita.it - Hezbollah buca le difese di Israele e colpisce una base vicino Binyamina. Massacro delle Idf nel campo profughi di Nuseirat Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È di quattro soldati israeliani uccisi e 58 feriti, di cui sette in maniera grave, il bilancio di un attacco condotto con droni dai miliziani dicontro unaForze di difesa israeliane (Idf), nella parte centro-settentrionale di. I miliziani sciiti hanno rivendicato di aver colpito la struttura conlediunaIdf neldiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia : 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza : “Almeno 4 vittime e 70 feriti” - L'articolo Libano, drone di Hezbollah su base israeliana di Binyaminia: 4 soldati morti. L’Idf bombarda ospedale a Gaza: “Almeno 4 vittime e 70 feriti” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)

Attacco di droni di Hezbollah su una base militare in Israele : morti quattro soldati - LEGGI ANCHE: Netanyahu all’Onu: «Via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah» Almeno quattro morti e 70 feriti in un campo profughi a Gaza Domenica notte l’esercito israeliano ha colpito l’ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Si tratta dell’attacco più letale compiuto dal gruppo libanese dall’inizio dell’invasione terrestre di Israele in Libano, ... (Lettera43.it)

In Medio Oriente l’escalation è servita. Israele colpisce un ospedale a Gaza e bombarda il Libano - mentre Hezbollah attacca una base dell’Idf - Malgrado gli appelli di Joe Biden ad evitare l’escalation, in Medio Oriente si continua a combattere. Israele colpisce un ospedale a Gaza e bombarda il Libano, mentre Hezbollah attacca una base dell’Idf Dal canto loro, i miliziani di Hezbollah non sono rimasti a guardare e hanno risposto colpendo una base militare nel nord di Israele con uno sciame di droni. (Lanotiziagiornale.it)