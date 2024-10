Bubinoblog - GUIDA TV 14 OTTOBRE: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI ITALIA-ISRAELE

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:30 23:30Storie di Sera new Calcio Talk Show Rai2 21:20 23:15 Lo Spaesato Il Commissario Lanz Show Serie Tv Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:25 00:55 Quarta Repubblica The Equalizer Talk Show Serie Tv Canale 5 21:35 01:30 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario1 21:20 00:20 Red Sparrow Le Regine del Crimine Film Film La7 21:15 22:40 La Torre di Babele Barbero Risponde Doc. Rubrica Tv8 21:35 23:40 Io Prima di Te (S)ex List Film Film Nove 21:55 00:40 Tutta La Verità: Il Delitto di Avetrana Il Mostro di Udine R Inchieste Film A PAGINA 2 L'articoloTV 14ALDIproviene da BUBINO.