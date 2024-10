Guida sotto l’effetto di droga e trasporta 4 clandestini: arrestato dalla Polizia locale intercomunale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla Guida sotto l’effetto di droga, portava illegalmente in Italia due donne e due bambini: arrestato dalla Polizia locale intercomunale È stato arrestato dalle pattuglie interforze di Polizia locale, a Guanzate (Como), un pakistano di 40 anni che trasportava illegalmente due donne e due bambini di nazionalità turca attraverso il confine tra Italia e Svizzera. Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alladi, portava illegalmente in Italia due donne e due bambini:È statodalle pattuglie interforze di, a Guanzate (Como), un pakistano di 40 anni cheva illegalmente due donne e due bambini di nazionalità turca attraverso il confine tra Italia e Svizzera.

